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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SLI-Performance 17.06.2026 17:58:54

Börse Zürich in Grün: Zum Handelsende Gewinne im SLI

Börse Zürich in Grün: Zum Handelsende Gewinne im SLI

Der SLI ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Im SLI ging es im SIX-Handel letztendlich um 0,50 Prozent aufwärts auf 2 214,14 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,052 Prozent stärker bei 2 204,21 Punkten, nach 2 203,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 214,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 199,41 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SLI 2 101,76 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 2 056,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, notierte der SLI bei 1 962,82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,94 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 10,80 Prozent auf 103,35 CHF), Sandoz (+ 2,93 Prozent auf 68,78 CHF), VAT (+ 2,86 Prozent auf 684,40 CHF), Sonova (+ 2,28 Prozent auf 197,80 CHF) und Holcim (+ 2,24 Prozent auf 77,52 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swisscom (-1,72 Prozent auf 628,00 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 85,82 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 9 060,00 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 121,75 CHF) und Nestlé (-0,62 Prozent auf 79,09 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 058 353 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,257 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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