SLI
|
2 399,31
|
-32,47
|
-1,34 %
|Index im Blick
|
17.11.2026 12:26:25
Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI mittags
Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,62 Prozent auf 2 416,72 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,341 Prozent schwächer bei 2 423,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 425,82 Punkte, das Tagestief hingegen 2 414,68 Zähler.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der SLI bei 2 306,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SLI bei 2 304,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,21 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 236,20 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 726,50 CHF), VAT (+ 0,00 Prozent auf 530,00 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF) und Swiss Re (-0,07 Prozent auf 152,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Partners Group (-1,77 Prozent auf 644,80 CHF), Lindt (-1,52 Prozent auf 8 450,00 CHF), Swiss Life (-1,51 Prozent auf 978,80 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF) und Galderma (-1,07 Prozent auf 188,95 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 664 977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 348,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|202,40
|-1,99%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 399,31
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.