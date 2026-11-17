Der SLI bewegt sich derzeit im Minus.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,62 Prozent auf 2 416,72 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,341 Prozent schwächer bei 2 423,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 425,82 Punkte, das Tagestief hingegen 2 414,68 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der SLI bei 2 306,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SLI bei 2 304,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 236,20 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 726,50 CHF), VAT (+ 0,00 Prozent auf 530,00 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF) und Swiss Re (-0,07 Prozent auf 152,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Partners Group (-1,77 Prozent auf 644,80 CHF), Lindt (-1,52 Prozent auf 8 450,00 CHF), Swiss Life (-1,51 Prozent auf 978,80 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF) und Galderma (-1,07 Prozent auf 188,95 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 664 977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 348,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at