Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Marktbericht 24.09.2026 15:58:35

Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags

Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags

Am Nachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent tiefer bei 19 730,98 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,459 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,276 Prozent auf 19 699,98 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 654,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 762,34 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,409 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SPI bei 20 311,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der SPI mit 19 912,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der SPI bei 16 650,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,16 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell LEM (+ 3,61 Prozent auf 632,00 CHF), Tecan (N) (+ 3,03 Prozent auf 224,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,60 Prozent auf 79,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,52 Prozent auf 0,02 CHF) und EvoNext (+ 2,29 Prozent auf 2,23 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ams-OSRAM (-10,56 Prozent auf 21,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,70 CHF), Xlife Sciences (-6,10 Prozent auf 11,55 CHF), Cicor Technologies (-5,71 Prozent auf 132,00 CHF) und Logitech (-5,45 Prozent auf 83,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 520 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 318,213 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 2,61% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 22,00 -11,29% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,70 0,00% ASMALLWORLD AG
Banque Cantonale du Jura SA 78,50 1,95% Banque Cantonale du Jura SA
Barry Callebaut AG (N) 1 193,00 0,85% Barry Callebaut AG (N)
Cicor Technologies Ltd. 141,20 -4,85% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 18,90 -0,53% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,30 0,00% EvoNext Holdings AG
LEM S.A. 645,00 -0,15% LEM S.A.
Logitech S.A. 87,66 -4,24% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 400,60 0,45% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Tecan (N) 243,20 5,28% Tecan (N)
UBS 42,56 1,19% UBS
Xlife Sciences AG 11,30 -8,13% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 706,45 -0,24%

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