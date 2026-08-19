Börse Zürich in Rot: SLI am Mittwochmittag schwächer

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 2 296,99 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,245 Prozent leichter bei 2 292,32 Punkten, nach 2 297,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 294,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 302,42 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,650 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 2 298,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 122,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 022,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,79 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 7,17 Prozent auf 564,80 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 212,20 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 362,60 CHF) und VAT (+ 0,33 Prozent auf 616,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-5,50 Prozent auf 94,18 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 9 140,00 CHF), Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF) und Sonova (-0,66 Prozent auf 241,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 490 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,532 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at