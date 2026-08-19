Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Index-Performance im Blick
|
19.08.2026 12:27:01
Börse Zürich in Rot: SLI am Mittwochmittag schwächer
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 2 296,99 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,245 Prozent leichter bei 2 292,32 Punkten, nach 2 297,96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 294,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 302,42 Punkten erreichte.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,650 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 2 298,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 122,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 022,04 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,79 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 7,17 Prozent auf 564,80 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 212,20 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 362,60 CHF) und VAT (+ 0,33 Prozent auf 616,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-5,50 Prozent auf 94,18 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 9 140,00 CHF), Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF) und Sonova (-0,66 Prozent auf 241,80 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 490 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,532 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,43 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alcon AG
|
19.08.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Zürich in Rot: SLI am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|SIX-Handel: SMI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
19.08.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|63,64
|0,06%
|Amrize
|38,70
|0,49%
|Galderma
|182,40
|1,28%
|Geberit AG (N)
|601,80
|7,31%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|226,80
|0,71%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 770,00
|-0,91%
|Partners Group AG
|774,80
|2,43%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|397,55
|3,70%
|Sonova AG
|258,30
|-0,12%
|Straumann Holding AG
|103,80
|-1,89%
|Swiss Life AG (N)
|979,00
|-0,83%
|Swiss Re AG
|149,70
|-0,63%
|UBS
|45,53
|-0,46%
|VAT
|650,00
|-0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 303,88
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.