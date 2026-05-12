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SLI-Entwicklung 12.05.2026 09:29:22

Börse Zürich in Rot: SLI beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Börse Zürich in Rot: SLI beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der SLI gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,81 Prozent auf 2 080,45 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,887 Prozent auf 2 078,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 097,34 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 080,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 076,29 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der SLI mit 2 113,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2 143,62 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 2 003,18 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,28 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 174,30 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 9 020,00 CHF), Swisscom (-0,15) Prozent auf 670,00 CHF), Geberit (-0,19 Prozent auf 514,20 CHF) und Novartis (-0,21 Prozent auf 113,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,39 Prozent auf 82,40 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 34,53 CHF), Julius Bär (-1,31 Prozent auf 66,26 CHF), Straumann (-1,29 Prozent auf 82,36 CHF) und Swiss Re (-1,29 Prozent auf 122,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 207 016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,624 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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