Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittwochnachmittag

Mit dem SLI geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Am Mittwoch fällt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 1,15 Prozent auf 2 052,31 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,822 Prozent auf 2 059,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 076,24 Punkten am Vortag.

Bei 2 062,61 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 046,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,099 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der SLI noch bei 2 152,72 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 2 088,69 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 2 054,04 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,59 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 018,91 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Amrize (-0,09 Prozent auf 46,02 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 71,18 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 714,50 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 121,68 CHF) und Richemont (-0,28 Prozent auf 142,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sonova (-3,90 Prozent auf 193,25 CHF), Sandoz (-3,25 Prozent auf 61,36 CHF), Galderma (-2,85 Prozent auf 150,20 CHF), Givaudan (-2,30 Prozent auf 2 764,00 CHF) und Straumann (-1,76 Prozent auf 83,56 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 815 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

