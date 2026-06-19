Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Performance
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19.06.2026 15:59:21
Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Nachmittag
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 2 210,07 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,171 Prozent tiefer bei 2 211,95 Punkten in den Handel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 203,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 221,34 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,171 Prozent nach. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2 122,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der SLI mit 1 982,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 938,92 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 3 237,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 123,30 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 496,30 CHF) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 119,06 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,31 Prozent auf 43,54 CHF), Partners Group (-2,57 Prozent auf 681,60 CHF), Galderma (-2,35 Prozent auf 168,55 CHF), Sonova (-2,04 Prozent auf 192,40 CHF) und Julius Bär (-1,66 Prozent auf 65,28 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 771 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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