SLI
|
2 423,95
|
-5,66
|
-0,23 %
|Index-Bewegung
|
13.11.2026 15:58:52
Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags
Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 2 421,45 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent schwächer bei 2 426,26 Punkten, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 416,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 429,55 Zähler.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 243,49 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der SLI bei 2 074,79 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 1,44 Prozent auf 282,00 CHF), Alcon (+ 1,19 Prozent auf 61,00 CHF), Swisscom (+ 0,84 Prozent auf 723,50 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 993,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,79 Prozent auf 230,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF), Sandoz (-2,30 Prozent auf 84,90 CHF), Sika (-1,21 Prozent auf 191,55 CHF), Galderma (-1,11 Prozent auf 192,25 CHF) und Roche (-0,93 Prozent auf 402,70 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 712 669 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,06
|3,49%
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Galderma
|207,50
|-0,95%
|Helvetia Baloise Holding AG
|249,40
|1,05%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sandoz
|91,92
|-2,00%
|Sika AG
|207,80
|-0,43%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|Swiss Life AG (N)
|1 076,00
|1,46%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|Swisscom AG
|784,50
|1,29%
|UBS
|43,77
|0,18%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 423,95
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.