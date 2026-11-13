Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 2 421,45 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent schwächer bei 2 426,26 Punkten, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 416,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 429,55 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 243,49 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der SLI bei 2 074,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 1,44 Prozent auf 282,00 CHF), Alcon (+ 1,19 Prozent auf 61,00 CHF), Swisscom (+ 0,84 Prozent auf 723,50 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 993,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,79 Prozent auf 230,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF), Sandoz (-2,30 Prozent auf 84,90 CHF), Sika (-1,21 Prozent auf 191,55 CHF), Galderma (-1,11 Prozent auf 192,25 CHF) und Roche (-0,93 Prozent auf 402,70 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 712 669 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at