Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Marktbericht
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18.06.2026 12:27:08
Börse Zürich in Rot: SLI gibt mittags nach
Am Donnerstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 2 210,31 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 2 216,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 214,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 205,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 217,72 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,160 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Stand von 2 107,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der SLI einen Stand von 2 032,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 955,40 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2,05 Prozent auf 176,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,08 CHF), UBS (+ 1,63 Prozent auf 40,65 CHF), Straumann (+ 0,87 Prozent auf 104,25 CHF) und Sandoz (+ 0,79 Prozent auf 69,32 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-2,48 Prozent auf 192,90 CHF), Amrize (-2,19 Prozent auf 43,86 CHF), Kühne + Nagel International (-1,89 Prozent auf 181,55 CHF), Partners Group (-1,37 Prozent auf 704,00 CHF) und Holcim (-1,37 Prozent auf 76,46 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 957 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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