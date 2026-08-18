Börse Zürich in Rot: SLI gibt zum Handelsstart nach

Der SLI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 2 300,98 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,246 Prozent leichter bei 2 298,59 Punkten, nach 2 304,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 298,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 302,97 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SLI auf 2 298,35 Punkte taxiert. Der SLI stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 2 107,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der SLI bei 1 998,99 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,97 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 0,81 Prozent auf 359,00 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 240,60 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 637,00 CHF), Novartis (+ 0,26 Prozent auf 123,72 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,23 Prozent auf 214,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-2,39 Prozent auf 628,60 CHF), Sandoz (-2,03 Prozent auf 73,38 CHF), Galderma (-1,42 Prozent auf 166,80 CHF), Straumann (-1,03 Prozent auf 99,42 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 82,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 148 622 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,813 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at