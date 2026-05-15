Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Marktbericht
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15.05.2026 17:59:13
Börse Zürich in Rot: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent leichter bei 2 099,95 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 2 111,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 106,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 116,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 094,71 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,125 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, den Stand von 2 131,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 2 157,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 010,93 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 2,64 Prozent auf 179,10 CHF), Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 121,45 CHF), Alcon (+ 1,63 Prozent auf 50,42 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF) und Swiss Life (+ 1,27 Prozent auf 848,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF), Sandoz (-3,36 Prozent auf 65,48 CHF), Amrize (-2,73 Prozent auf 38,91 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 138,50 CHF) und Lindt (-1,41 Prozent auf 9 110,00 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 666 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,47 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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