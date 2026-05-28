Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Blick 28.05.2026 17:58:30

Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SLI notierte heute im negativen Bereich.

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,87 Prozent schwächer bei 2 145,94 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 2 151,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 164,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 140,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 155,77 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,906 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 099,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI auf 2 215,00 Punkte taxiert. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 1 988,60 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,234 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 179,10 CHF), Logitech (+ 1,34 Prozent auf 87,72 CHF), Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 65,32 CHF), Lonza (+ 1,09 Prozent auf 502,20 CHF) und Amrize (+ 0,14 Prozent auf 41,59 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-2,46 Prozent auf 833,00 CHF), Swiss Life (-2,41 Prozent auf 849,40 CHF), Julius Bär (-2,24 Prozent auf 62,82 CHF), Zurich Insurance (-2,22 Prozent auf 555,40 CHF) und Sonova (-2,10 Prozent auf 205,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 453 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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