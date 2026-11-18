Der SLI verlor am dritten Tag der Woche an Wert.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,44 Prozent schwächer bei 2 388,69 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 388,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 408,14 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SLI mit 2 297,96 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2 012,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,05 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,94 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Sonova (+ 1,04 Prozent auf 290,60 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 62,32 CHF) und Straumann (+ 0,75 Prozent auf 107,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Julius Bär (-2,04 Prozent auf 68,18 CHF), Sandoz (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Helvetia Baloise (-1,51 Prozent auf 221,80 CHF), Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 642,40 CHF) und Novartis (-1,35 Prozent auf 131,48 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 844 996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 352,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at