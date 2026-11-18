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18.11.2026 17:58:44
Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,44 Prozent schwächer bei 2 388,69 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 388,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 408,14 Einheiten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SLI mit 2 297,96 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2 012,17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,05 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,94 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Sonova (+ 1,04 Prozent auf 290,60 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 62,32 CHF) und Straumann (+ 0,75 Prozent auf 107,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Julius Bär (-2,04 Prozent auf 68,18 CHF), Sandoz (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Helvetia Baloise (-1,51 Prozent auf 221,80 CHF), Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 642,40 CHF) und Novartis (-1,35 Prozent auf 131,48 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 844 996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 352,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,66
|-1,23%
|Amrize
|36,81
|-0,27%
|Helvetia Baloise Holding AG
|238,60
|-0,83%
|Julius Bär
|74,36
|0,95%
|Logitech S.A.
|94,16
|2,24%
|Novartis AG
|137,32
|-2,93%
|Partners Group AG
|693,60
|0,32%
|Richemont
|194,60
|2,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|431,84
|-0,27%
|Sandoz
|87,66
|-0,45%
|Sonova AG
|319,10
|1,59%
|Straumann Holding AG
|116,60
|0,00%
|Swiss Re AG
|159,80
|-1,57%
|UBS
|41,91
|0,70%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|690,20
|-0,83%
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|-0,17%