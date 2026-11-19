Der SLI verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent schwächer bei 2 368,04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 2 394,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 388,69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 368,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 396,35 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 2,61 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 2 306,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit 2 303,88 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 020,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,09 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,60 Prozent auf 63,32 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), Sonova (+ 0,96 Prozent auf 293,40 CHF), Logitech (+ 0,94 Prozent auf 85,48 CHF) und Straumann (+ 0,65 Prozent auf 108,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Schindler (-4,12 Prozent auf 288,40 CHF), Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), Lindt (-3,01 Prozent auf 8 215,00 CHF), Nestlé (-1,84 Prozent auf 84,45 CHF) und Sika (-1,82 Prozent auf 186,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 873 732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at