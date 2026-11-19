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19.11.2026 17:58:43
Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent schwächer bei 2 368,04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 2 394,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 388,69 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 368,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 396,35 Einheiten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 2,61 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 2 306,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit 2 303,88 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 020,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,09 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,60 Prozent auf 63,32 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), Sonova (+ 0,96 Prozent auf 293,40 CHF), Logitech (+ 0,94 Prozent auf 85,48 CHF) und Straumann (+ 0,65 Prozent auf 108,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Schindler (-4,12 Prozent auf 288,40 CHF), Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), Lindt (-3,01 Prozent auf 8 215,00 CHF), Nestlé (-1,84 Prozent auf 84,45 CHF) und Sika (-1,82 Prozent auf 186,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 873 732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|68,06
|0,06%
|Amrize
|36,49
|-0,22%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 005,00
|2,39%
|Logitech S.A.
|92,22
|1,43%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,66
|1,77%
|Novartis AG
|138,64
|0,58%
|Partners Group AG
|676,60
|-0,44%
|Richemont
|188,05
|-1,00%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,00
|0,93%
|Schindler AG (PS)
|315,00
|2,14%
|Sika AG
|199,30
|-0,08%
|Sonova AG
|317,60
|0,99%
|Straumann Holding AG
|116,40
|0,17%
|Swiss Re AG
|161,20
|1,16%
|UBS
|40,45
|-1,77%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 351,17
|-0,71%
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