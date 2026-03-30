Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Marktbericht
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30.03.2026 12:27:07
Börse Zürich in Rot: SLI liegt im Minus
Am Montag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 1 999,16 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,251 Prozent auf 1 994,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 999,31 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 1 994,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 006,35 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 143,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 074,03 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,23 Prozent auf 77,31 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 173,20 CHF), Lindt (+ 1,01 Prozent auf 11 040,00 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 259,20 CHF) und Logitech (+ 0,72 Prozent auf 72,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-1,72 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-1,16 Prozent auf 136,45 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 29,07 CHF), VAT (-0,94 Prozent auf 486,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 62,74 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 664 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 270,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|68,20
|0,38%
|Amrize
|46,92
|0,67%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|188,65
|2,11%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 980,00
|1,53%
|Logitech S.A.
|78,92
|1,02%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,15
|2,05%
|Partners Group AG
|896,20
|0,86%
|Richemont
|148,45
|-0,27%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,49
|0,74%
|Schindler AG (PS)
|282,00
|2,17%
|Straumann Holding AG
|86,96
|-0,87%
|Swiss Re AG
|140,75
|1,51%
|UBS
|31,63
|-0,41%
|VAT
|528,60
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|1 999,07
|-0,01%
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