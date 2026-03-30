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Marktbericht 30.03.2026 12:27:07

Börse Zürich in Rot: SLI liegt im Minus

Börse Zürich in Rot: SLI liegt im Minus

So bewegt sich der SLI mittags.

Am Montag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 1 999,16 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,251 Prozent auf 1 994,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 999,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 994,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 006,35 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 143,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 074,03 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,23 Prozent auf 77,31 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 173,20 CHF), Lindt (+ 1,01 Prozent auf 11 040,00 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 259,20 CHF) und Logitech (+ 0,72 Prozent auf 72,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-1,72 Prozent auf 80,00 CHF), Richemont (-1,16 Prozent auf 136,45 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 29,07 CHF), VAT (-0,94 Prozent auf 486,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 62,74 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 664 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 270,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 68,20 0,38% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 46,92 0,67% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 188,65 2,11% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 980,00 1,53% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 78,92 1,02% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,15 2,05% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 896,20 0,86% Partners Group AG
Richemont 148,45 -0,27% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,49 0,74% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 282,00 2,17% Schindler AG (PS)
Straumann Holding AG 86,96 -0,87% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 140,75 1,51% Swiss Re AG
UBS 31,63 -0,41% UBS
VAT 528,60 0,00% VAT

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SLI 1 999,07 -0,01%

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