Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Handelsende im Minus

Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,96 Prozent leichter bei 1 963,81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,681 Prozent auf 1 996,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 982,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 963,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 002,14 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 3,31 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 131,01 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Stand von 2 116,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 8,70 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 963,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Holcim (+ 1,69 Prozent auf 63,66 CHF), Lindt (+ 0,67 Prozent auf 10 520,00 CHF), Sika (+ 0,44) Prozent auf 126,90 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,36 Prozent auf 196,50 CHF) und Geberit (-0,30 Prozent auf 525,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-2,48 Prozent auf 687,00 CHF), Alcon (-2,12 Prozent auf 58,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 64,46 CHF), Kühne + Nagel International (-2,05 Prozent auf 167,00 CHF) und Logitech (-1,72 Prozent auf 69,90 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 20 350 935 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,53 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at