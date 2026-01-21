Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 2 127,67 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,326 Prozent auf 2 124,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 123,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 128,78 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,11 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 2 131,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der SLI bei 2 009,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,41 Prozent auf 158,25 CHF), Straumann (+ 0,82 Prozent auf 98,26 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 62,90 CHF), Logitech (+ 0,44 Prozent auf 72,80 CHF) und Novartis (+ 0,28 Prozent auf 114,58 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Re (-0,92 Prozent auf 124,35 CHF), Adecco SA (-0,82 Prozent auf 21,88 CHF), SGS SA (-0,73 Prozent auf 92,66 CHF), Lindt (-0,63 Prozent auf 11 010,00 CHF) und Helvetia Baloise (-0,61 Prozent auf 196,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 329 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,58 Prozent gelockt.

