Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Kursverlauf
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04.09.2026 17:58:44
Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus
Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 2 299,48 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,002 Prozent fester bei 2 303,42 Punkten, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 310,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 293,65 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 2 315,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 130,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der SLI auf 2 026,99 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,79 Prozent auf 612,60 CHF), Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-2,84 Prozent auf 68,36 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,65 CHF), Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF) und Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 133 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,73
|-0,16%
|Galderma
|169,70
|-2,02%
|Holcim AG
|78,38
|2,06%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,40
|-1,62%
|Lonza AG (N)
|602,80
|-2,74%
|Novartis AG
|137,26
|-1,49%
|Partners Group AG
|720,60
|-1,50%
|Richemont
|196,90
|0,69%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|379,00
|-0,40%
|Sandoz
|72,68
|-2,81%
|Sika AG
|203,10
|0,49%
|Swiss Re AG
|151,70
|-0,30%
|UBS
|47,73
|-0,19%
|VAT
|650,00
|2,39%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 299,48
|-0,17%
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