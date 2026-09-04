Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 2 299,48 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,002 Prozent fester bei 2 303,42 Punkten, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 310,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 293,65 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 2 315,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 130,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der SLI auf 2 026,99 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,79 Prozent auf 612,60 CHF), Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-2,84 Prozent auf 68,36 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,65 CHF), Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF) und Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 133 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at