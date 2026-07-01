Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start im Minus

Der SLI kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,47 Prozent auf 2 263,39 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,328 Prozent leichter bei 2 266,69 Punkten in den Handel, nach 2 274,15 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 263,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 272,91 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,300 Prozent zurück. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 2 131,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 070,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 960,75 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 1,80 Prozent auf 555,60 CHF), Givaudan (+ 0,70 Prozent auf 3 444,00 CHF), Straumann (+ 0,66 Prozent auf 107,10 CHF), Sika (+ 0,42 Prozent auf 167,45 CHF) und Novartis (+ 0,35 Prozent auf 127,02 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Galderma (-6,04 Prozent auf 172,80 CHF), Sandoz (-3,09 Prozent auf 70,86 CHF), Richemont (-1,58 Prozent auf 183,60 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 126,75 CHF) und Helvetia Baloise (-0,86 Prozent auf 206,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 167 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 292,011 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at