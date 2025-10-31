Adecco Aktie
Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab
Am Freitag verbuchte der SLI via SIX schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 2 011,15 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,069 Prozent stärker bei 2 022,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 020,98 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 006,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 024,45 Einheiten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,65 Prozent abwärts. Der SLI erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2025, den Stand von 1 978,93 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 1 968,77 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 1 927,31 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 4,21 Prozent auf 101,00 CHF), Adecco SA (+ 1,91 Prozent auf 22,42 CHF), Sandoz (+ 1,13 Prozent auf 53,50 CHF), Novartis (+ 0,39 Prozent auf 99,27 CHF) und ams-OSRAM (+ 0,36 Prozent auf 11,09 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swatch (I) (-3,70 Prozent auf 167,80 CHF), Swiss Re (-1,91 Prozent auf 146,60 CHF), VAT (-1,77 Prozent auf 350,30 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF) und Lindt (-1,28 Prozent auf 12 370,00 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 926 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,541 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.
