Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,38 Prozent tiefer bei 1 671,81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,705 Prozent auf 1 666,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 678,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 673,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 666,51 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,028 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2023, den Wert von 1 720,43 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 1 765,42 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 1 703,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,551 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,05 Prozent auf 520,60 CHF), Sandoz (+ 1,00 Prozent auf 24,23 CHF), Zurich Insurance (+ 0,83 Prozent auf 435,60 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 84,99 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 98,82 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-3,42 Prozent auf 108,70 CHF), Swatch (I) (-2,29 Prozent auf 234,40 CHF), VAT (-1,87 Prozent auf 352,50 CHF), Lonza (-1,59 Prozent auf 333,80 CHF) und Sika (-1,18 Prozent auf 226,70 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Richemont-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 275 737 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,895 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at