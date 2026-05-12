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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Index im Fokus 12.05.2026 17:59:02

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer

Der SLI zeigte sich zum Handelsschluss wenig bewegt.

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 2 095,02 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,887 Prozent schwächer bei 2 078,73 Punkten in den Handel, nach 2 097,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 101,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 076,29 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der SLI auf 2 003,18 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,60 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 3,38 Prozent auf 9 325,00 CHF), Alcon (+ 2,89 Prozent auf 50,16 CHF), Novartis (+ 1,93 Prozent auf 115,90 CHF), Nestlé (+ 1,60 Prozent auf 77,32 CHF) und Sandoz (+ 1,41 Prozent auf 67,74 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-5,26 Prozent auf 79,98 CHF), Swiss Re (-3,46 Prozent auf 119,80 CHF), VAT (-3,39 Prozent auf 581,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,87 Prozent auf 81,16 CHF) und Sika (-1,79 Prozent auf 140,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 673 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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