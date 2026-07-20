Börse Zürich in Rot: SLI zum Start im Minus

Der SLI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,53 Prozent auf 2 286,16 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,650 Prozent auf 2 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 286,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 282,57 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 2 215,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der SLI bei 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SLI mit 1 988,84 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 0,57 Prozent auf 9 685,00 CHF), Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 685,60 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 194,15 CHF), VAT (-0,03 Prozent auf 666,00 CHF) und Galderma (-0,12 Prozent auf 172,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Amrize (-1,49 Prozent auf 40,41 CHF), Givaudan (-1,34 Prozent auf 3 376,00 CHF), Sonova (-1,27 Prozent auf 202,80 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 518,60 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 84,80 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 238 710 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,52 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at