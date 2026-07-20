Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Performance im Fokus
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20.07.2026 09:29:08
Börse Zürich in Rot: SLI zum Start im Minus
Um 09:11 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,53 Prozent auf 2 286,16 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,650 Prozent auf 2 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 286,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 282,57 Zähler.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 2 215,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der SLI bei 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SLI mit 1 988,84 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 0,57 Prozent auf 9 685,00 CHF), Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 685,60 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 194,15 CHF), VAT (-0,03 Prozent auf 666,00 CHF) und Galderma (-0,12 Prozent auf 172,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Amrize (-1,49 Prozent auf 40,41 CHF), Givaudan (-1,34 Prozent auf 3 376,00 CHF), Sonova (-1,27 Prozent auf 202,80 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 518,60 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 84,80 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 238 710 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,52 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|43,75
|0,41%
|Galderma
|185,00
|-1,07%
|Geberit AG (N)
|560,80
|-1,23%
|Givaudan AG
|3 650,00
|-1,54%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 440,00
|0,19%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,61
|-0,42%
|Partners Group AG
|746,00
|0,62%
|Richemont
|211,00
|0,33%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|360,00
|-0,27%
|Sonova AG
|220,30
|-0,99%
|Swiss Re AG
|149,30
|-0,17%
|UBS
|46,18
|0,22%
|VAT
|722,40
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 285,47
|-0,56%
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