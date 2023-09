Börse Zürich in Rot: SMI am Donnerstagmittag in Rot

Am Donnerstagmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 10 869,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,233 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,103 Prozent fester bei 10 893,50 Punkten, nach 10 882,31 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 10 901,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 814,94 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der SMI einen Stand von 11 032,76 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 11 183,55 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 10 220,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 0,996 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 395,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,90 Prozent auf 93,29 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 70,62 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 22,45 CHF), Swiss Re (+ 0,40 Prozent auf 94,32 CHF) und Richemont (+ 0,32 Prozent auf 109,65 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Lonza (-1,21 Prozent auf 417,00 CHF), Partners Group (-1,18 Prozent auf 1 004,50 CHF), Sika (-0,92 Prozent auf 227,30 CHF), Roche (-0,77 Prozent auf 250,05 CHF) und Givaudan (-0,72 Prozent auf 2 913,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 483 154 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 282,717 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.

