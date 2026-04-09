Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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SMI im Blick 09.04.2026 12:26:56

Börse Zürich in Rot: SMI am Mittag im Minus

Börse Zürich in Rot: SMI am Mittag im Minus

Der SMI zeigt sich aktuell schwächer.

Um 12:09 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent auf 13 050,45 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,225 Prozent fester bei 13 142,96 Punkten in den Handel, nach 13 113,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 149,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 045,97 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,493 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der SMI einen Stand von 13 000,09 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 13 421,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der SMI bei 10 887,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,49 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 681,00 CHF), Swiss Life (+ 0,87 Prozent auf 900,40 CHF), Swiss Re (+ 0,87 Prozent auf 133,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 184,05 CHF) und Sika (+ 0,18 Prozent auf 136,55 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-2,33 Prozent auf 72,90 CHF), Amrize (-1,07 Prozent auf 44,53 CHF), Roche (-0,92 Prozent auf 311,20 CHF), Givaudan (-0,86 Prozent auf 2 772,00 CHF) und Alcon (-0,85 Prozent auf 60,68 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 738 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 268,280 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 66,38 0,85% Alcon AG
Amrize 49,06 0,00% Amrize
Givaudan AG 3 030,00 -0,20% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,05 -0,86% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 78,28 0,77% Logitech S.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,40 0,99% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 148,40 -0,07% Sika AG
Swiss Life AG (N) 980,80 0,22% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,20 -0,38% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 -0,68% Swisscom AG
UBS 35,40 -0,31% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 593,20 -3,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 159,56 0,35%

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