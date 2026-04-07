Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,85 Prozent leichter bei 12 872,26 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,527 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 12 986,45 Punkte an der Kurstafel, nach 12 981,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 067,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 867,19 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der SMI bei 13 095,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, stand der SMI bei 13 324,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der SMI 11 047,48 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,83 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 0,87 Prozent auf 73,96 CHF), Givaudan (+ 0,85 Prozent auf 2 737,00 CHF), Nestlé (+ 0,80 Prozent auf 79,00 CHF), Swiss Re (+ 0,42 Prozent auf 132,85 CHF) und Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 886,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Novartis (-2,42 Prozent auf 120,22 CHF), Roche (-1,92 Prozent auf 311,90 CHF), Partners Group (-1,82 Prozent auf 850,20 CHF), Holcim (-1,61 Prozent auf 66,12 CHF) und Amrize (-1,56 Prozent auf 42,96 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 096 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,262 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at