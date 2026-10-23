Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer

Am Freitag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,61 Prozent schwächer bei 14 458,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,684 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 14 572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 433,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 552,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,913 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 13 921,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 214,95 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12 557,27 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), Partners Group (+ 2,32 Prozent auf 627,20 CHF), Logitech (+ 1,87 Prozent auf 91,74 CHF), Amrize (+ 1,80 Prozent auf 32,78 CHF) und Geberit (+ 1,11 Prozent auf 566,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-5,57 Prozent auf 162,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,63 Prozent auf 67,80 CHF), Swiss Life (-1,05 Prozent auf 923,40 CHF), Zurich Insurance (-1,00 Prozent auf 615,80 CHF) und UBS (-0,83 Prozent auf 38,07 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 141 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 338,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at