Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance
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19.10.2026 17:58:58
Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich
Am Montag schloss der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 14 368,78 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,442 Prozent tiefer bei 14 327,73 Punkten, nach 14 391,31 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 295,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 368,78 Einheiten.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 14 343,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SMI auf 12 644,49 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,47 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,46 Prozent auf 88,40 CHF), Lonza (+ 1,52 Prozent auf 613,20 CHF), Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3 967,00 CHF), Holcim (+ 0,81 Prozent auf 64,72 CHF) und Partners Group (+ 0,76 Prozent auf 612,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-1,39 Prozent auf 39,08 CHF), Galderma (-1,33 Prozent auf 173,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 74,70 CHF), Sandoz (-0,78 Prozent auf 76,58 CHF) und Richemont (-0,45 Prozent auf 175,30 CHF).
Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 412 708 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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