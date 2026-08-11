Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 11.08.2026 17:58:43

Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich zurück

Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich zurück

Der SMI verzeichnete am Dienstag Verluste.

Am Dienstag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 0,40 Prozent tiefer bei 14 575,25 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,083 Prozent auf 14 621,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 669,51 Punkte, das Tagestief hingegen 14 574,09 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI auf 14 235,09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 101,33 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 11 869,99 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,02 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4,70 Prozent auf 61,06 CHF), Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 635,50 CHF), Amrize (+ 1,43) Prozent auf 38,26 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 739,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 82,64 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-1,84 Prozent auf 3 316,00 CHF), Swiss Life (-1,45 Prozent auf 940,40 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 84,64 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 136,85 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 197,65 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 071 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
29.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
27.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,50 1,40% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 62,82 -3,29% Alcon AG
Amrize 41,43 0,51% Amrize
Givaudan AG 3 523,00 0,09% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 211,60 0,47% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 90,16 0,42% Logitech S.A.
Partners Group AG 783,40 -0,08% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,00 -1,53% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 1 002,00 0,44% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 146,15 0,76% Swiss Re AG
Swisscom AG 678,50 0,22% Swisscom AG
UBS 46,78 0,65% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 478,86 -0,66%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen