Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich zurück

Am Dienstag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 0,40 Prozent tiefer bei 14 575,25 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,083 Prozent auf 14 621,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 669,51 Punkte, das Tagestief hingegen 14 574,09 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI auf 14 235,09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 101,33 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 11 869,99 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,02 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4,70 Prozent auf 61,06 CHF), Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 635,50 CHF), Amrize (+ 1,43) Prozent auf 38,26 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 739,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 82,64 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-1,84 Prozent auf 3 316,00 CHF), Swiss Life (-1,45 Prozent auf 940,40 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 84,64 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 136,85 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 197,65 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 071 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at