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SMI-Entwicklung 20.08.2026 17:58:41

Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Kaum verändert zeigte sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Schlussendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 14 368,16 Punkten ab. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,063 Prozent höher bei 14 395,68 Punkten, nach 14 386,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 410,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 284,06 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,103 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 14 254,36 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 20.05.2026, mit 13 399,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SMI mit 12 276,26 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3 259,00 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 371,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 585,80 CHF), Geberit (+ 0,95 Prozent auf 571,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 213,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 138,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,97 Prozent auf 79,60 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 183,95 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 119 505 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307,560 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

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Geberit AG (N) 610,20 1,40% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 472,00 1,76% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 227,90 0,49% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 81,88 -4,99% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 625,40 1,00% Lonza AG (N)
Partners Group AG 764,60 -1,32% Partners Group AG
Richemont 195,55 -1,36% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 393,00 -1,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 196,90 -0,48% Sika AG
Swiss Re AG 147,65 -1,37% Swiss Re AG
UBS 45,56 0,07% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 368,16 -0,13%

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