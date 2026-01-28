ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

SMI-Performance im Fokus 28.01.2026 09:30:02

Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,72 Prozent leichter bei 13 120,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,631 Prozent auf 13 132,84 Punkte an der Kurstafel, nach 13 216,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 118,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 145,13 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,025 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit 13 242,80 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 12 360,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der SMI einen Stand von 12 455,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,954 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 13 059,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,76 Prozent auf 573,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 61,94 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF), Swiss Life (+ 0,38 Prozent auf 841,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 122,50 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,54 Prozent auf 341,10 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Novartis (-1,30 Prozent auf 115,00 CHF) und Givaudan (-0,89 Prozent auf 3 105,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Logitech-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 177 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,041 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,34 8,68% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 202,00 -5,80% Givaudan AG
Logitech S.A. 73,60 1,46% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 583,80 -1,52% Lonza AG (N)
Novartis AG 124,65 0,77% Novartis AG
Richemont 161,00 -0,86% Richemont
Roche AG (Genussschein) 347,00 2,57% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 924,60 1,03% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 135,00 2,00% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 599,60 1,08% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 147,93 0,95%

