Börse Zürich in Rot: SMI fällt zurück

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 13 711,78 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,611 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,128 Prozent auf 13 756,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 774,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 767,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 710,15 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 503,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SMI mit 12 320,99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 11 871,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 0,98 Prozent auf 503,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 87,58 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 880,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,24 Prozent auf 577,60 CHF) und UBS (+ 0,02 Prozent auf 41,01 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Holcim (-2,65 Prozent auf 74,88 CHF), Geberit (-1,82 Prozent auf 517,00 CHF), Amrize (-1,79 Prozent auf 42,83 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 180,70 CHF) und Logitech (-1,44 Prozent auf 85,94 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 927 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,831 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at