Börse Zürich in Rot: SMI liegt im Minus

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 11 041,95 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,259 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,520 Prozent tiefer bei 11 027,09 Punkten, nach 11 084,74 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 055,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11 001,79 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,26 Prozent zurück. Der SMI stand vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 10 875,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der SMI auf 11 183,42 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bewegte sich der SMI bei 10 297,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,577 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 395,33 Zähler.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,22 Prozent auf 2 984,00 CHF), Sonova (+ 0,82 Prozent auf 221,70 CHF), Richemont (+ 0,48 Prozent auf 115,75 CHF), Partners Group (+ 0,44 Prozent auf 1 023,50 CHF) und Lonza (+ 0,16 Prozent auf 427,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sika (-1,17 Prozent auf 237,10 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 264,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,04 Prozent auf 32,28 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 58,58 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 551,60 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 665 506 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 286,190 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

