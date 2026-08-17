Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance im Fokus 17.08.2026 12:27:23

Börse Zürich in Rot: SMI mit Abgaben

Börse Zürich in Rot: SMI mit Abgaben

SMI-Handel am Mittag.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 14 338,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 14 353,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 390,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 388,56 Punkte, das Tagestief hingegen 14 327,24 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 220,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12 074,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,24 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,80 Prozent auf 213,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 83,40 CHF), Amrize (+ 0,37 Prozent auf 38,00 CHF), Novartis (+ 0,29 Prozent auf 122,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 139,85 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 59,66 CHF), Geberit (-1,58 Prozent auf 534,40 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 3 224,00 CHF) und Sika (-1,13 Prozent auf 188,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 559 404 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 300,557 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,31 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,90 1,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,48 -1,12% Alcon AG
Amrize 40,45 0,35% Amrize
Geberit AG (N) 568,60 -1,49% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 433,00 -1,27% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 226,50 0,85% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 84,62 -1,73% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 130,82 0,20% Novartis AG
Partners Group AG 774,00 0,00% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 378,00 0,19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 200,50 -0,45% Sika AG
Swiss Re AG 148,90 0,57% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 334,90 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen