Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SMI-Performance im Fokus
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17.08.2026 12:27:23
Börse Zürich in Rot: SMI mit Abgaben
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 14 338,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 14 353,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 390,67 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14 388,56 Punkte, das Tagestief hingegen 14 327,24 Zähler.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 220,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12 074,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,24 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,80 Prozent auf 213,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 83,40 CHF), Amrize (+ 0,37 Prozent auf 38,00 CHF), Novartis (+ 0,29 Prozent auf 122,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 139,85 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 59,66 CHF), Geberit (-1,58 Prozent auf 534,40 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 3 224,00 CHF) und Sika (-1,13 Prozent auf 188,70 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 559 404 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 300,557 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,31 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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