Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags im Minus

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,79 Prozent tiefer bei 14 247,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 256,24 Zählern und damit 0,726 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 360,45 Punkte).

Bei 14 258,29 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 111,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,24 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Wert von 13 320,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, notierte der SMI bei 13 113,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 970,65 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,55 Prozent zu. Bei 14 464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,38 Prozent auf 133,35 CHF), Logitech (+ 0,26 Prozent auf 78,04 CHF), Lonza (+ 0,14 Prozent auf 575,20 CHF), UBS (+ 0,07 Prozent auf 41,69 CHF) und Amrize (+ 0,02 Prozent auf 40,74 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (-3,98 Prozent auf 164,15 CHF), Givaudan (-2,57 Prozent auf 3 445,00 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 74,12 CHF), Geberit (-2,15 Prozent auf 520,00 CHF) und Richemont (-1,81 Prozent auf 181,85 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 801 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 286,381 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at