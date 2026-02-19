Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:44 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 13 806,34 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,368 Prozent höher bei 13 857,83 Punkten, nach 13 807,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 896,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 776,08 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 277,04 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 530,62 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 12 798,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 896,39 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 4,74 Prozent auf 82,12 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Logitech (+ 0,52 Prozent auf 69,46 CHF), Lonza (+ 0,34 Prozent auf 534,80 CHF) und Sika (+ 0,33 Prozent auf 152,95 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-1,85 Prozent auf 942,00 CHF), UBS (-1,65 Prozent auf 32,84 CHF), Richemont (-1,44 Prozent auf 157,95 CHF), Geberit (-1,39 Prozent auf 637,40 CHF) und Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 560,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 063 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 322,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 Prozent an der Spitze im Index.

