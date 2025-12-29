Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich ging der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 13 240,59 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,532 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 13 251,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 242,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 283,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 219,23 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 833,96 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, notierte der SMI bei 12 006,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der SMI bei 11 589,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,91 Prozent. Bei 13 288,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 10 699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 78,74 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 573,50 CHF), Sonova (+ 0,78 Prozent auf 207,40 CHF), Sika (+ 0,59 Prozent auf 162,65 CHF) und Lonza (+ 0,53 Prozent auf 535,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen UBS (-0,84 Prozent auf 36,63 CHF), Logitech (-0,83 Prozent auf 81,60 CHF), Roche (-0,58 Prozent auf 327,70 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 914,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,30 Prozent auf 599,40 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 880 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

