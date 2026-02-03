Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Letztendlich gab der SMI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 13 372,58 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,462 Prozent höher bei 13 471,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 409,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13 312,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 498,35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 13 267,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 235,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 546,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,946 Prozent zu Buche. Bei 13 528,67 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,36 Prozent auf 82,10 CHF), Nestlé (+ 0,75 Prozent auf 76,08 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 151,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 68,04 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 636,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-6,58 Prozent auf 977,60 CHF), Alcon (-2,39 Prozent auf 60,48 CHF), Sonova (-1,87 Prozent auf 205,20 CHF), Richemont (-1,57 Prozent auf 150,95 CHF) und Lonza (-1,47 Prozent auf 521,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 184 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,181 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,00 erwartet. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at