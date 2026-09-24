Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:14 Uhr um 0,04 Prozent auf 13 916,53 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 889,89 Zählern und damit 0,229 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 921,72 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 13 916,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 882,38 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,324 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 14 447,19 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 14 117,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der SMI einen Wert von 11 978,83 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,05 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 72,52 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 118,76 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 565,60 CHF), Richemont (+ 0,62 Prozent auf 171,45 CHF) und Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 77,39 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-2,59 Prozent auf 85,72 CHF), Partners Group (-2,05 Prozent auf 611,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 39,08 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 576,00 CHF) und Galderma (-1,09 Prozent auf 159,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 470 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 308,799 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at