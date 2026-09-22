Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 22.09.2026 15:58:49

Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab

Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab

Am Dienstag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,13 Prozent leichter bei 13 937,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,564 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,162 Prozent fester bei 13 979,22 Punkten, nach 13 956,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 018,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 886,74 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 14 456,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 848,51 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 126,14 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,21 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Geberit (+ 3,35 Prozent auf 549,40 CHF), Amrize (+ 2,89 Prozent auf 32,38 CHF), Sika (+ 2,53 Prozent auf 190,20 CHF), Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 452,00 CHF) und Holcim (+ 2,20 Prozent auf 68,74 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-1,72 Prozent auf 41,03 CHF), Zurich Insurance (-1,43 Prozent auf 592,80 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 359,90 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 115,04 CHF) und Swiss Re (-0,68 Prozent auf 138,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 811 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 301,643 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,36 1,08% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,93 0,83% Amrize
Geberit AG (N) 583,80 3,00% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 688,00 3,07% Givaudan AG
Holcim AG 72,46 1,20% Holcim AG
Novartis AG 123,80 0,77% Novartis AG
Partners Group AG 662,00 0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 388,00 0,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 200,70 1,90% Sika AG
Swiss Re AG 147,30 -0,54% Swiss Re AG
UBS 43,14 -2,93% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 628,00 -2,06% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 961,39 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen