Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab

Am Dienstag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,13 Prozent leichter bei 13 937,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,564 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,162 Prozent fester bei 13 979,22 Punkten, nach 13 956,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 018,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 886,74 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 14 456,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 848,51 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 126,14 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,21 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Geberit (+ 3,35 Prozent auf 549,40 CHF), Amrize (+ 2,89 Prozent auf 32,38 CHF), Sika (+ 2,53 Prozent auf 190,20 CHF), Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 452,00 CHF) und Holcim (+ 2,20 Prozent auf 68,74 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-1,72 Prozent auf 41,03 CHF), Zurich Insurance (-1,43 Prozent auf 592,80 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 359,90 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 115,04 CHF) und Swiss Re (-0,68 Prozent auf 138,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 811 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 301,643 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at