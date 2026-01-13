Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI verlor im SIX-Handel schlussendlich 0,46 Prozent auf 13 364,73 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,199 Prozent auf 13 400,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13 426,98 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 312,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 416,66 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der SMI mit 12 484,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SMI einen Wert von 11 701,72 Punkten auf.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sonova (+ 4,23 Prozent auf 221,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 178,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40) Prozent auf 60,88 CHF), Nestlé (+ 0,28 Prozent auf 75,20 CHF) und Logitech (+ 0,16 Prozent auf 77,10 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-9,50 Prozent auf 149,10 CHF), Partners Group (-2,31 Prozent auf 1 014,50 CHF), Swiss Life (-2,03 Prozent auf 869,80 CHF), Holcim (-1,49 Prozent auf 78,16 CHF) und Lonza (-0,92 Prozent auf 560,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 614 841 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 291,718 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,49 Prozent, die höchste im Index.

