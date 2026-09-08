Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 08.09.2026 09:28:53

Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der SMI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 1,09 Prozent auf 14 123,99 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,36 Prozent auf 14 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 279,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 342,71 Punkte, das Tagestief hingegen 14 108,45 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14 544,91 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 13 320,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 312,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,62 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 355,90 CHF), Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 3 251,00 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 637,50 CHF) und Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 138,45 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 73,12 CHF), Sika (-0,83 Prozent auf 191,75 CHF) und Alcon (-0,35 Prozent auf 56,76 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 835 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,94 0,88% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 60,12 0,57% Alcon AG
Givaudan AG 3 435,00 0,20% Givaudan AG
Holcim AG 77,76 -1,29% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 85,05 1,93% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 120,12 -10,33% Novartis AG
Partners Group AG 705,80 -0,62% Partners Group AG
Richemont 196,65 -0,08% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 373,00 -0,63% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 204,80 -0,44% Sika AG
Swiss Re AG 145,00 -1,46% Swiss Re AG
Swisscom AG 685,50 2,39% Swisscom AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 087,83 -1,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:03 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX in Rot -- DAX knapp im Minus - 26.000-Punkte-Marke umkämpft -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen