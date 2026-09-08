Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der SMI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 1,09 Prozent auf 14 123,99 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,36 Prozent auf 14 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 279,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 342,71 Punkte, das Tagestief hingegen 14 108,45 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14 544,91 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 13 320,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 312,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,62 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 355,90 CHF), Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 3 251,00 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 637,50 CHF) und Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 138,45 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 73,12 CHF), Sika (-0,83 Prozent auf 191,75 CHF) und Alcon (-0,35 Prozent auf 56,76 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 835 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at