Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SIX-Handel im Blick
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13.03.2026 17:58:57
Börse Zürich in Rot: SMI schließt in der Verlustzone
Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 12 839,27 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 1,562 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,495 Prozent auf 12 778,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 842,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 705,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 945,21 Zählern.
SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,939 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Stand von 13 600,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 12 887,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 836,19 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,08 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 80,87 CHF), Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 717,50 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 320,70 CHF), Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 819,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 538,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-2,51 Prozent auf 43,52 CHF), Richemont (-2,44 Prozent auf 138,10 CHF), Sika (-2,22 Prozent auf 134,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,89 Prozent auf 66,44 CHF) und Alcon (-1,23 Prozent auf 60,84 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 486 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 280,267 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
SMI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,21 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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