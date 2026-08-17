Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,59 Prozent auf 14 305,47 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,658 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,259 Prozent tiefer bei 14 353,41 Punkten in den Montagshandel, nach 14 390,67 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 388,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14 282,57 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 220,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SMI mit 12 074,33 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,99 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,14 Prozent auf 213,70 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 140,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56 Prozent auf 83,24 CHF), UBS (+ 0,39 Prozent auf 43,72 CHF) und Roche (+ 0,34 Prozent auf 356,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3,27 Prozent auf 186,15 CHF), Nestlé (-2,79 Prozent auf 78,75 CHF), Alcon (-2,64 Prozent auf 59,08 CHF), Givaudan (-2,48 Prozent auf 3 190,00 CHF) und Geberit (-2,43 Prozent auf 529,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 938 610 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 300,557 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at