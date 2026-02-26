Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 13 933,15 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,669 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,294 Prozent schwächer bei 13 936,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 977,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 013,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 932,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,721 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 142,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der SMI noch bei 12 822,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, betrug der SMI-Kurs 13 042,51 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,60 Prozent auf 72,00 CHF), Partners Group (+ 3,50 Prozent auf 881,80 CHF), Richemont (+ 2,47 Prozent auf 163,65 CHF), UBS (+ 1,22 Prozent auf 32,39 CHF) und Lonza (+ 0,57 Prozent auf 529,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (-4,87 Prozent auf 71,10 CHF), Roche (-1,22 Prozent auf 364,60 CHF), Novartis (-1,17 Prozent auf 128,28 CHF), Sika (-0,90 Prozent auf 159,05 CHF) und Amrize (-0,85 Prozent auf 49,18 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Holcim-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 155 766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 326,237 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at