WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Kursverlauf 05.02.2026 12:26:46

Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Das macht der SMI heute.

Das macht der SMI heute.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 13 470,24 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,002 Prozent höher bei 13 508,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 429,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 516,31 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SMI mit 13 247,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 363,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der SMI auf 12 579,44 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,54 Prozent auf 71,76 CHF), Sonova (+ 1,02 Prozent auf 208,70 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 153,85 CHF), Holcim (+ 0,56 Prozent auf 76,02 CHF) und Geberit (+ 0,52 Prozent auf 621,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,36 Prozent auf 652,50 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 356,80 CHF), Partners Group (-0,92 Prozent auf 991,80 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 34,51 CHF) und Novartis (-0,56 Prozent auf 118,04 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 716 690 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 305,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

