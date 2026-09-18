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SMI-Performance 18.09.2026 12:26:53

Börse Zürich in Rot: SMI verbucht mittags Verluste

Börse Zürich in Rot: SMI verbucht mittags Verluste

Kaum bewegt zeigt sich der SMI am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent auf 13 944,45 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,330 Prozent schwächer bei 13 901,32 Punkten, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 964,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 890,76 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,820 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 14 320,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 765,83 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 12 049,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,26 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,97 Prozent auf 85,98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,89 Prozent auf 81,02 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 364,20 CHF), Partners Group (+ 0,71 Prozent auf 625,40 CHF) und UBS (+ 0,69 Prozent auf 42,18 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF), Nestlé (-2,27 Prozent auf 76,55 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 213,50 CHF), Amrize (-1,16 Prozent auf 31,45 CHF) und Zurich Insurance (-1,05 Prozent auf 601,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 932 464 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,76 -1,56% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 227,70 -0,09% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 87,50 -2,04% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 647,80 -0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,40 -0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 146,80 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,00 -2,97% Swisscom AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
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