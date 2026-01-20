Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste

Der SMI zeigt sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Am Dienstag gibt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 1,26 Prozent auf 13 110,21 Punkte nach. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,557 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,544 Prozent auf 13 204,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 277,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 188,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 080,02 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 13 171,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 635,02 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 12 037,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,04 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 528,67 Punkte. 13 080,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,86 Prozent auf 62,32 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 216,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 178,70 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 1 067,50 CHF) und Lonza (-0,66 Prozent auf 542,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-4,15 Prozent auf 72,60 CHF), Nestlé (-2,22 Prozent auf 73,03 CHF), Zurich Insurance (-1,64 Prozent auf 564,60 CHF), Novartis (-1,63 Prozent auf 113,68 CHF) und UBS (-1,33 Prozent auf 36,99 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 594 330 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

