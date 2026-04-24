Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,84 Prozent auf 13 136,29 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,545 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,333 Prozent leichter bei 13 203,99 Punkten, nach 13 248,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 099,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 228,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,752 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der SMI einen Wert von 12 515,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 147,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 917,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,838 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 1,58 Prozent auf 675,00 CHF), Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 80,75 CHF), Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 547,40 CHF), Swiss Re (-0,39 Prozent auf 129,00 CHF) und Givaudan (-0,43 Prozent auf 2 809,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 144,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,11 Prozent auf 190,25 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 76,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 857 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at