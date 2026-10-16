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SMI-Marktbericht 16.10.2026 09:28:51

Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Start Verluste

Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Start Verluste

Der SMI gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag gibt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 14 330,14 Punkte nach. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,625 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,060 Prozent stärker bei 14 358,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 349,51 Punkten am Vortag.

Bei 14 326,71 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 359,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 3,49 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 13 868,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, notierte der SMI bei 14 267,19 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 12 702,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 77,18 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 81,74 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 64,50 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 31,07 CHF) und Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 603,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-1,21 Prozent auf 124,38 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 376,10 CHF), Sandoz (-0,61 Prozent auf 74,80 CHF), Alcon (-0,51 Prozent auf 54,84 CHF) und Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 605,60 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 616 445 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 317,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 7,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 81,04 -1,67% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,84 -0,68% Alcon AG
Amrize 33,68 1,14% Amrize
Holcim AG 68,86 -0,46% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,84 -0,03% Novartis AG
Partners Group AG 654,40 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 405,49 -0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 82,76 1,27% Sandoz
Swiss Re AG 160,05 -0,40% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 654,60 -0,55% Zurich Insurance AG (Zürich)

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